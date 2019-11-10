Büyük Önder Atatürk şarkılarla anıldı

Büyük Önder Atatürk şarkılarla anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi.

10.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:12
Büyük Önder Atatürk şarkılarla anıldı

tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) "Atatürk'ü Anma Gecesi" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder , ebediyete irtihalinin 81. yılında Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, 'den Tatyos Efendi'ye şiirler ve şarkılarla anıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki Atatürk'ü Anma Gecesi'nde İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı sanatçıları sahne aldı.

İBB Şehir Tiyatrosu'nun Atatürk'ü anlatan gösterisi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA
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