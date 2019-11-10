Büyük Önder Atatürk, Moskova'da anıldı

10.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:08

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Mehmet Samsar ile elçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Samsar, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini halkın egemenliğine ve demokrasiye dayandırdığını belirterek, "Bugün, Atatürk gibi lidere sahip olmaktan gurur duyuyoruz ve bizlere bıraktığı eseri daha da ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gerektiğinin bilincini taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, Türk toplumunun gelişmesi için toplumsal hayatın bütün unsurlarını içeren devrimler yaptığına dikkati çeken Samsar, Türk milletinin, Atatürk'ün düşüncülerinden güç alarak ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA