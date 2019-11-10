Büyük Önder Atatürk, Manisa'da anıldı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde düzenlenen törenler düzenlendi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Manisa'nın Turgutlu, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde düzenlenen törenler düzenlendi.
Turgutlu 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki tören, çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törenin ardından Halil Kale Fen Lisesi'nin konferans salonunda Atatürk'ün anma programı düzenlendi.
Törenlere, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kula
Kula Yunus Emre Kent Meydanındaki törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Gürsel Aydın, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent meydanındaki tören sona erdi.
Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki törenin ardından Yunus Emre Kültür Merkezi konferans salonunda Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesinin hazırladığı anma programı devam etti.
Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma programında, Kula Kaymakamı Kemal Duru günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Sarıgöl
Sarıgöl'de Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı önündeki törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Cumhuriyet Savcısı Emre Pala ve resmi daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.