Büyük Önder Atatürk Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da anıldı

10.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:30

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Saat 09.05'te sirenlerin çaldığı sırada, meydana açılan yollarda yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda devam eden anma programında, öğrenciler Atatürk'ün son dönemlerinin anlatıldığı oyunu sahneledi.

Törene, Vali Toprak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bazı milletvekilleri, idari ve askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aksaray

Aksaray'da düzenlenen tören, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Valisi Ali Mantı ile Belediye Başkanı Evren Dinçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinliği Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Programda, Abdülhamid Han Fen Lisesi Müdürü Burak Solmaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi ve milleti için koyduğu hedeflere yılmadan yürüdüğünü ifade eden Solmaz, "Atatürk, onu yolundan çevirmeye çalışanlara aldırmayarak önündeki tüm engelleri birer birer aşmasını bilmiştir. Nihayetinde Türk milletinin umudu olmuş, Türk vatanına yepyeni bir çığır açmıştır." ifadesini kullandı.

Programda öğrenciler tarafından, Atatürk ve 10 Kasım konulu şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Afyonkarahisar

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler çalındı, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Afyon Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, bazı milletvekilleri, askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Karaman

Karaman Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde devam eden törenlerde, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA