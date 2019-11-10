Büyük Önder Atatürk, Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta anıldı

10.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:28

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Kayseri, Nevşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta anma törenleri düzenlendi.



Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.



Anma etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programla devam etti. Programda, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencileri, halk oyunu gösterisi sundu, şiirler okudu.



Etkinlik kapsamında Atatürk Evi'nde resim sergisi açıldı.

Nevşehir

Nevşehir Valiliği önündeki anma töreninde, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.



Anma etkinlikleri, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı serginin açıldığı programda, öğrenciler şiir okudu.



Etkinliklere, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Kırıkkale

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam eden anma programında, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi.

Program, "Atatürk'ün Yaşamından Kesitler" konulu sunum ve Kırıkkale Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Mustafa Kemal Olmak" konulu drama gösterisinin ardından sona erdi.

Sivas



Sivas'ta, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, "56 yıl önce Atatürk'ün muhafız komiserinin kendisine hediye ettiğini" belirttiği portreyle katılan 93 yaşındaki Hasan Çalışır dikkati çekti.

Hasan Çalışır, "Atatürk'ün Sivaslı muhafız komiseri bana güneş gözlüğünü ve montunu da verdi. Bunlar kimsede yok, bunları saklıyorum. Atatürk hastasıyım. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA