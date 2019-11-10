Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Programa katılanlardan detaylar Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.
10.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:05
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Programa katılanlardan detaylar
Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla anıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı