Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı

Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Programa katılanlardan detaylar Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.

10.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:05
Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Programa katılanlardan detaylar

Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması

'nin Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder , ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla anıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı
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