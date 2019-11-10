Büyük Önder Atatürk Kabil'de anıldı

10.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:02

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türk Büyükelçiliğinde törenle anıldı.

Törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, askeri yetkililer ve başkentteki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Ertuğrul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletinin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yolları açtığını söyledi.

Türk ulusunun, ülkesine ve insanına aşık bu önderde vatan sevgisini gördüğünü ifade eden Ertuğrul, "Ulu Önder, yaktığı meşaleyi taşıma görevini bizlere bıraktı. Bugün Türk topraklarında hür yaşıyorsak, bunu ona borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." dedi.

Ebediyete intikalinin yıl dönümlerinde Atatürk'e olan sevgi ve saygılarını yinelediklerini vurgulayan Ertuğrul, "O'nun yaptıklarını değerlendirip, öğretisini anlayıp, amaç ve hedefinin ne olduğunu, neler yapmak istediğini, neler yaptığını bir kez daha anlamaya ve anlatmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

"Yaşamı boyunca yenilgi tanımayan büyük komutan"

Eğitim İrtibat Subayı Tank Yüzbaşı Alper Yaman da "en genç diplomat" sıfatıyla, Atatürk'ün yaşamı boyunca yenilgi tanımayan büyük bir komutan olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün, Osmanlı devletinin son yıllarından Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar birçok cephede askeri harekatlara katıldığını, harp tarihine geçen büyük savaşları yönettiğini aktaran Yaman, üstün askeri dehasıyla, yüksek komutanlık becerisiyle, çok sevdiği halkından aldığı güçle bütün bu savaşlardan zaferle çıkmayı başardığını vurguladı.

Sahip olduğu yaratıcı ve özgün düşünce kabiliyeti, derin askeri birikimi ve kitleleri peşinden sürükleyen liderlik vasıflarıyla harp sanatının tüm inceliklerini, muharebe meydanlarından başarıyla sergilediğini ve bu konuda tüm dünyaya örnek olan ender komutanlardan olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA