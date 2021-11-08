Büyük Önder Atatürk, Edirne'de halkla buluştuğu salondaki konserle anılacak

EDİRNE (AA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Edirne'yi ziyaretinde halkla buluştuğu salonda verilecek konserle anılacak.

Atatürk'ün 91 yıl önce halkla buluştuğu ve o dönem Türk Ocağına ev sahipliği yapan bina, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilerek Edirne Devlet Türk Müziği Rumeli Müzikleri Topluluğu binası olarak kullanılmaya başladı.

Topluluk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yıl dönümünde Atatürk'ü, kenti ziyaretinde halkla buluştuğu salonda, sevdiği şarkıları seslendirerek anacak.

Topluluğun müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, özel konserin 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşeceğini söyledi.

Konserde, Atatürk'ün ziyareti sırasında oturduğu yerde temsilen bir köşe düzenleneceğini ifade eden Bahçe, "Edirne'ye gelişinde ziyaret ettiği salonda Ata'mızı anacağız. Konserimiz ücretsiz olacak, halkımızı özel konserimize bekliyoruz. Ata'mızı özel bir yerde anmak istiyoruz. Konser, Atatürk için yakılan bir ağıtla başlayacak, sevdiği eserler ve onun için bestelenen eserler seslendirilecek." dedi.

Tarihi Türk Ocağı Binası

Kaleiçi semtinde 1900 yılında inşa edilen Tarihi Türk Ocağı binası, 1905'teki Kaleiçi yangınında zarar görmüş daha sonra onarıldıktan sonra kullanılmaya devam etmişti.

Türk Ocakları'nın yanı sıra kız yurdu, devlet hastanesi, şehir lokali olarak da hizmet veren tarihi yapıda, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de 1930 yılında kente gerçekleştirdiği ziyarette halkla bir araya geldi.

Bina, 1997 yılında Devlet Türk Müziği Topluluğuna tahsis edildi ve 2014 yılına kadar hizmet verdi. Yıpranmalara bağlı olarak restorasyon ve rölöve projelerinin hazırlanmasıyla 2015 yılının temmuz ayında başlayan çalışmalar, 39 ay sürdü.

Bina, restorasyonun tamamlanmasıyla hizmete açıldı.

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