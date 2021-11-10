Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Yunanistan'da anıldı - Haberler
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Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Yunanistan'da anıldı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Yunanistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in ev sahipliğinde yapılan tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörülü bir lider oluşuna işaret eden Özügergin, "Bağımsızlık savaşımızın önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, müstesna devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılında yüksek anısı önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Büyük Önder Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ve bugün "Atatürk Evi" olarak ziyaretçilere açık müzenin bahçesinde de anma töreni düzenlendi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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