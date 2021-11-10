Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Belçika'da anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Belçika'da anıldı

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Belçika'da anıldı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında saygıyla, minnetle ve özlemle anıldığını belirtti.

Ulusoy, "30 yıllık meslek hayatımda her yerde şunu gördüm ki Atamızın yaptıklarını, fikriyatını, gerçekleştirdiklerini bir törende, bir konuşmada anlatmak, vurgulamak mümkün değil. Kelimeler yetmiyor." ifadesini kullandı.

"Atamızın yaptıkları, düşünceleri Cumhuriyetimiz ve bizler için her şey demek." diyen Ulusoy, Atatürk'ün sadece Türkler için değil, dost ve kardeş topluluklar için de her zaman ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Ulusoy, yurt dışında yaşayan vatandaşların, Atatürk'ün birlikte yaşama kültürü ve uluslar arasındaki iş birliğine katkılarını yaşatma sorumluluğuna işaret etti.

Büyükelçi Ulusoy, daha sonra anma defterini imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçisi Vakıf Sadıkov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Damla Güçlü de törene katıldı.

Çeşitli sunumların yapıldığı törende çocuklar, şiirler okudu.

Törende 12 Kasım'da Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı antrenörü ve oyuncuları da hazır bulundu.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
80 metre yüksekte Ata'ya saygı

80 metre yüksekte Ata'ya saygı

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title