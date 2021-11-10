Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Belçika'da anıldı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında saygıyla, minnetle ve özlemle anıldığını belirtti.

Ulusoy, "30 yıllık meslek hayatımda her yerde şunu gördüm ki Atamızın yaptıklarını, fikriyatını, gerçekleştirdiklerini bir törende, bir konuşmada anlatmak, vurgulamak mümkün değil. Kelimeler yetmiyor." ifadesini kullandı.

"Atamızın yaptıkları, düşünceleri Cumhuriyetimiz ve bizler için her şey demek." diyen Ulusoy, Atatürk'ün sadece Türkler için değil, dost ve kardeş topluluklar için de her zaman ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Ulusoy, yurt dışında yaşayan vatandaşların, Atatürk'ün birlikte yaşama kültürü ve uluslar arasındaki iş birliğine katkılarını yaşatma sorumluluğuna işaret etti.

Büyükelçi Ulusoy, daha sonra anma defterini imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçisi Vakıf Sadıkov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Damla Güçlü de törene katıldı.

Çeşitli sunumların yapıldığı törende çocuklar, şiirler okudu.

Törende 12 Kasım'da Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı antrenörü ve oyuncuları da hazır bulundu.

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