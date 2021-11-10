Büyük Önder Atatürk ebediyete irtihalinin 83. yılında Kırgızistan'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te törenle anıldı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te başlayan siren sesi eşliğindeki iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yöneticileri ve öğretim görevlileri, Ahıska Türkleri Derneği yöneticisi ve Türk iş adamları ile çok sayıda Türk vatandaşı Atatürk Anıtı'na çiçek koydu.

Öte yandan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Türk Ortaokulu'nda bir program düzenlendi.

Saygı duruşu ve milli marşın okunmasıyla başlayan programda, Atatürk'ün ufkunu, düşüncülerini, hedefini anlatan "Saat Kaç" adlı gösteri, izleyicilerin beğenisini topladı.

Programda, dünya liderlerinin ve yabancı basının Atatürk hakkındaki sözleri İngilizce ve Türkçe okundu.

Noyan, burada yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde anma etkinlikleri kapsamında bir araya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı da "Atatürk'ün 57 yıllık ömrü Türk milleti uğruna girişilen mücadelelerle geçti. Atatürk, siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel alandaki inkılaplarıyla güçlü Türkiye'nin temellerini attı." diye konuştu.

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