Büyük Önder Atatürk, Diyarbakır'da Anıldı

DİYARBAKIR (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümü sebebiyle çelenk sunma ve anma töreni düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen tören, Vali Münir Karaloğlu tarafından Atatürk Anıtına Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başladı.

7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı tarafından da çelenk sunulan törende saat 09: 05'te siren sesleri eşliğinde iki dakikalığına hayat durdu. Çelenk sunma töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programı ise 'Atatürk'ün Hayatı' ve 'Atatürk'ün Askeri Kişiliği' konulu sunum ve barkovizyon gösterisiyle devam etti.

Günün anlam ve önemine binaen 'Atatürk ve 10 Kasım' konulu konuşma ile şiir dinletilerinin yapıldığı program, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi tarafından icra edilen koro dinletisi ile son buldu.

Törene Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, Muh. Hv. Kuv. K. Yrd. VEBHMM'leri Komutanı Tümgeneral Kutlay Demir, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katıldı.

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