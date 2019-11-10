Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı

Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kayseri'nin Develi ilçesinde anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:06
Büyük Önder Atatürk, Develi'de anıldı

Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 'nin ilçesinde anma töreni düzenlendi.

'ndaki törende Kaymakan Murat Duru ve Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Kaynak: AA
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