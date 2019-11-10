Büyük Önder Atatürk Çorlu'da anıldı

10.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:08

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında, Çorlu'da yapılan törenle anıldı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk sunuldu.

Buradaki törenin ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.

Askeri personel tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatını anlatan piyes ve gösteriler yapıldı.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.

Kaynak: AA