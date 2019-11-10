Büyük Önder Atatürk, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anıldı

10.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:04

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma törenleri düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali ihsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanı dışındaki bazı vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatay Kültür Merkezi'nde devam eden program kapsamında, "Atatürk" konulu video gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu ve zeybek oyunu sunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, Türk bayrakları yarıya indirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt şeref defterini imzalayan Vali Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet'in kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yılında rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Kaynak: AA