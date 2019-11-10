Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

Çelenk koyma detaylar Anma töreninden detaylar WASHİNGTON - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.

10.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:25
Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

Çelenk koyma detaylar

Anma töreninden detaylar - Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et