Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı
Çelenk koyma detaylar Anma töreninden detaylar WASHİNGTON - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.
10.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:25
Çelenk koyma detaylar
Anma töreninden detaylar WASHİNGTON - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğin'de anma törenleri düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı