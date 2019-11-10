Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

10.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:04

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında ABD'de anma törenleri düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu yaptığı konuşmada, "Atatürk, tarihimizin olağanüstü bir döneminde cesareti, kararlılığı, engin bilgisi ve üstün kişiliğiyle milletimize önderlik etmiştir. Her bakımdan güçlü, demokratik, laik, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye ideali ortaya koymuştur. " dedi.

Atatürk'ün gerçekçi, barışçı ve uluslararası iş birliğinden yana bir dış politikanın temellerini attığını ve bu vizyonla kurulan Türkiye'nin bugün uluslararası sistemin en saygın ülkelerinden biri olduğunu belirten Sinirlioğlu, "Bizler, Atatürk'ün bıraktığı mirası korumak, hedeflerini hayata geçirmek için üstün bir gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetin kurucu felsefesi, bundan sonraki adımlarımızda da en kuvvetli dayanağımız olmaya devam edecektir." diye konuştu.

New York Başkonsolosu Alper Aktaş ise Atatürk'ü anmanın en güzel yolunun onun ve silah arkadaşlarının Türk milletine bıraktığı Cumhuriyet'i koruyup geliştirmek olduğunu söyledi.

Aktaş, "Karşılaştığımız zorluklar, önümüze çıkan engeller, ülkemizi karalamaya dönük söylem ve eylemler bizleri yıldırmamalıdır." dedi.

BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Mesut Kınaç ise Atatürk'ün başarılarla dolu askerlik hayatını anlattı.

Atatürk Okulu, Maarif Okulu ve Long Island Türkevi Okulundan öğrenciler de törende şiirler okudu.

Törene KKTC'nin New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu, askeri erkan, elçilik ve konsolosluk görevlileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve ABD'deki diğer Başkonsolosluklarda da anma törenleri düzenlendi.

Kaynak: AA