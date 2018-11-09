Büyük Önder Atatürk 80 Yıldır Özlemle Anılıyor

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten komutan ve askeri deha olarak değil, devrimleriyle de tarihe geçen büyük devlet adamı ve lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında büyük bir özlemle anılıyor.