Büyük Menderes'teki kirliliğe dikkat çekmek için pedal bastılar

BÜYÜK Menderes Nehri'nin kirlilik sorunu için farkındalık yaratmak isteyen çevreciler, bisiklet turu başlattı.

BÜYÜK Menderes Nehri'nin kirlilik sorunu için farkındalık yaratmak isteyen çevreciler, bisiklet turu başlattı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayan, Denizli ve Aydın'ın içinden geçerek Ege Denizi'ne dökülen nehrin güzergahı boyunca pedal basacak olan doğaseverler, kirlilik için çözüm üretilmesi gerektiğini savundu.

Ege Bölgesi'nin en büyük akarsuyu olan Büyük Menderes Nehri'nin kirlilik sorununa dikkat çekmek isteyen 'Büyük Menderes Nehri İnisiyatifi' üyeleri bisiklet turu düzenledi. Önceki gün nehrin başladığı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden bisikletleriyle yola çıkan grup, Denizli'deki Çivril, Bekilli ve Çal ilçesinden geçerek Sarayköy ilçesine ulaştı. Nehir güzergahı boyunca pedal çeviren Büyük Menderes İnisiyatifi üyeleri, Köprübaşı mevkiinde mola verip, suda inceleme yaptı.

'BU NEHİR İÇİN KAYGILIYIZ'Bisiklet turunda yer alanlardan Erkan Atila, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği organize ettiklerini belirterek, "Suyun çıktığı Dinar'dan, nehrin döküldüğü Aydın'ın Söke ilçesine kadar bir yolculuğumuz olacak. Büyük Menderes Nehri, bu bölgeye can veren bir akarsudur. Suyun çıktığı alan tertemiz. Birkaç kilometre sonra kirlenmeye başladığını gördük. Fabrika atıkları, balık çiftlikleri, kanalizasyon akıntılarının verdiği zararları gözlemledik. Biz bu nehir için kaygılıyız. Bu nedenle bu konuya dikkat çekmek için bisiklet turu düzenledik. 'İki teker hepimize yeter' sloganıyla yola çıktık. Tekerlerimiz bu kez Büyük Menderes Nehri için döndü. Yetkililer, kirlilik sorununa umarım kısa sürede bir çözüm bulur" dedi.'NEHRİN SUYU ŞEHİRLERE YAKLAŞTIKÇA KİRLENİYOR'Bisiklet turuna katılmak için İstanbul'dan gelen Duygu Kırkıcı, suyun insanlık adına hayati öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen gönüllüler olarak bu yola baş koyduk. Gördük ki nehrin suyu şehirlere yaklaştıkça kirleniyor. Bu suyu dikkatli kullanmalıyız, kirliliğin önüne geçmeliyiz. Bu sayede geleceğimizi kurtarabiliriz. Su bütün canlılar için çok değerli' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat