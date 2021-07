Büyük Menderes için 3 ilde eş zamanlı basın açıklaması ve imza kampanyası

AYDIN'da Germencik Çevre ve Doğa Derneği, Kızılcaköy Derneği, Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu'ndan oluşan Büyük Menderes Havzası Bileşenleri, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik ve kuraklığa dikkat çekmek için Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak ile aynı anda basın açıklaması yapıp, imza kampanyası başlattı. Nehirde çölleşme sürecinin de hız kazandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, kuraklık ve kirlilik tehditi altında Aydın Ovası'nı sulayan nehrin eski günlerine dönmesi için harekete geçildi. Nehrin geçtiği Aydın, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde eş zamanlı basın açıklaması yapılıp, imza kampanyası başlatıldı. Büyük Menderes Havza Bileşenleri tarafından Aydın Kent Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, Büyük Menderes Nehri'nin 584 kilometrelik uzunluğu ile Batı Anadolu'nun en uzun nehri olduğunu söyledi. Aydın, "Büyük Menderes Nehri yıllardır evsel atık sular, sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık sular, yanlış gübre ve pestisit kullanımı, jeotermal akışkanlar, zeytin karasuyu ve maden atıkları nedeniyle kirletilmektedir. Bu kirliliğe bağlı olarak nehir Türkiye'nin en kirli 3'üncü nehri durumundadır. Su kalitesi, tarımsal sulamada kullanılmaması gereken '4'üncü sınıf su' haline gelmiştir. Nehir adeta 'atık alıcı ve atık taşıyıcı ortam' olarak işlevini sürdürmektedir" dedi.

'BÜYÜK MENDERES'TE ÇÖLLEŞME SÜRECİ DE HIZ KAZANDI'Büyük Menderes Nehri'nin kirlenme dışında çölleşme sorunu ile de karşı karşıya kaldığını ifade eden Metin Aydın, "İklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık yüzünden çölleşme süreci hız kazanmıştır. Havzada kuraklığın artışında suların azalması ve sıcaklık artışı etkili olmaktadır. Büyük Menderes Nehri'nin kuruması demek havzada tarımın, tarıma dayalı sanayinin ve canlı yaşamının yok olması, havzanın çölleşmesi anlamına gelmektedir. Nehirde su seviyesi ciddi olarak azalmış, neredeyse ortadan kalkmıştır. Nehir yatağından sadece arıtılmamış endüstriyel ve kentsel atık sular akmaktadır. Tarımsal faaliyet her geçen gün daha da zorlaşmaktadır" diye konuştu.'ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ'Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın ayrıca, Büyük Menderes Havzası'nda bugün yaşanan kirliliğin ve kuraklığın, yaşamla bağdaşmadığını ifade ederek, "Sürdürülebilecek hiçbir yanı yoktur. Artık yeter, acilen harekete geçilerek ciddi bir duruş sergilenmelidir" dedi.3 AY İMZA TOPLAYACAKLARBüyük tehlike altında olan canlı yaşamının yeniden canlandırılması amacıyla yaygın bir imza kampanyası başlattıklarını da duyuran Aydın, "Aşağı ve Yukarı Menderes Havzası'nda köy köy dolaşarak, kapı kapı giderek imzaları toplayacağız. Bölgenin tamamında tüm il, ilçe, köy ve beldelerden; nehrin tek tek tüm komşularından imza talep ediyoruz. Bugün başlatmış olduğumuz bu kampanya doğrultusunda TBMM'de bir komisyon oluşturulmasını, 'Büyük Menderes Nehri'nin Kurtarılması Acil Eylem Planı' adıyla yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Bugünden itibaren başladığımız bu kampanya ile canlı yaşamını sonuna kadar savunacağımızı, Büyük Menderes Nehri'nde yaşam hakkı ihlallerine her zaman karşı duracağımızı bir kez daha bildirmek istiyoruz. Yasa ile düzenleme yapılıncaya ve önlemler tek tek uygulanıncaya kadar Büyük Menderes'te suyun, ağacın, toprağın, doğanın savunucusu olacak, talan ve kirlenmenin her daim karşısında duracağız. Büyük Menderes Havzası'nda kuraklık ve kirlilik kader değildir. Çaresiz olmayacağız. Doğanın tüm güzelliklerini havzada yeniden yeşertebilmek için tüm kapıları birer birer çalacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlatılan imza kampanyasının 3 ay süreceği bildirildi.

