Büyük Menderes Havzası'nın Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planı belirlendi

07.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:44

Aydın'da "Büyük Menderes Havzası Taşkın Yönetim Planı" ve "Büyük Menderes Havzası Kuraklık Yönetim Planı"nın kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, 2106 yılında başlanan "Taşkın Yönetimi Projesi"nin bugün tamamlandığını söyledi.

Uzun, Taşkın Yönetim Planı ile taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarının çıktıları kullanılarak, taşkın öncesi, taşkın anı ve taşkın sonrasında yapılması gereken çalışmaların, alınacak önlemlerin ve taşkından korunma hususunda yatırımların yönlendirilebilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye'nin 25 havzası için Taşkın Yönetim Planı'nın 2021 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğine dikkati çeken Uzun, Büyük Menderes Havzası ile birlikte Yeşilırmak, Antalya, Ceyhan, Susurluk, Aras, Kızılırmak, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Sakarya ve Akarçay havzalarında Taşkın Yönetim Planı'nın hazırlandığını, diğer 10 havza için ise çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Su Yönetimleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin yer aldığı, Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi'nin kurulduğunu, bu merkez tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan yağış uyarısı ve hazırlanan taşkın tehlike haritaları değerlendirildiğini ve ilgili birimlerle istişare edilerek taşkın öncesinde gerekli tedbirlerin alınması maksadıyla da yağış ve taşkın ikazları yapıldığını ifade etti.

Uzun, yapılan tahmin ve tedbirlerle can ve mal kayıplarının en asgari seviyede tutulmasının belirlemeye çalıştıklarını belirtti.

25 havza için Kuraklık Yönetim Planı

"Büyük Menderes Havzası Kuraklık Yönetim Planı"nın ise 2017'de başlayıp bugün tamamlandığını dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Havzanın kuraklığa karşı hassasiyeti ve su bütçesi belirlenmiş olup bu çalışmaların ışığında yaşanması muhtemel kuraklık sebebiyle içme ve kullanma suyu, tarım, sanayi, ekosistem ve turizm sektörlerinin ne şekilde etkilenebileceğinin belirlendiği, sektörel etkilenebilirlik analizi çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ile havza bazında kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin 25 havzası için Kuraklık Yönetim Planları'nın 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Konya, Akarçay, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur, Seyhan, Ceyhan, Asi, Van Gölü, Gediz, Büyük Menderes ve Fırat-Dicle Havzalarında Kuraklık Yönetim Planları tamamlanmıştır."

Uzun, "Büyük Menderes Havzası Kuraklık Yönetim Planı" kapsamında, kuraklık indisleri, indikatörleri ve eşik değerlerinin analizi yapılarak havzanın kuraklık hassasiyetlerini belirlendiğini vurgulayan Uzun, kuraklık risk ve şiddet haritaları oluşturulduğunu, havzadaki su potansiyeli ve su potansiyelindeki değişimin tespit edildiğini ifade etti.

Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınacak önlemlerin de belirlendiğine dikkati çeken Uzun, Havza Kuraklık Yönetim Planı'nın oluşturulduğunu, havza kuraklık veri tabanı oluşturularak kuraklık şiddet ve kuraklık risk haritalarının kamunun erişimine sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA