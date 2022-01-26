Büyük Mekong Bölgesi'nde 224 yeni tür keşfedildi

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Büyük Mekong Bölgesi'nde "Popa langur" adı verilen maymunun da aralarında bulunduğu 224 yeni tür keşfettiğini duyurdu.

WWF tarafından yayımlanan raporda, Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam'dan oluşan Mekong Nehri ülkelerini kapsayan Büyük Mekong Bölgesi'ndeki zengin biyolojik çeşitliliği ve habitatların korunması gerektiğinin altı çizildi.

Listelenen 224 yeni tür 2020'de keşfedilmiş olup, geçen yılın raporuna dahil edildi. Yeni keşfedilen maymun, Myanmar'daki Popa Dağı Yanardağı'nın sarp yamaçlarında yaşadığı için "Popa langur" olarak adlandırılıyor.

Raporda, Popa langurun iki ana ayırt edici özelliğinin, gözlerinin etrafındaki geniş beyaz halkalar ve öne bakan bıyıkları olduğu kaydedildi.

Keşfedilen maymunun, "nesli tükenmekte olan bir tür" olarak listelenmeye aday olduğuna işaret edilen raporda, vahşi doğada sadece 200-250 Popa langurun kaldığının düşünüldüğü belirtildi.

Raporda, düzinelerce yeni sürüngen, kurbağa ve semender, balık ve 155 bitki türünün de keşfedildiği aktarıldı.

1997'den bu yana bölgede 3 bin yeni tür keşfedildi

Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli bir alan olan Mekong bölgesi, kaplanlara, Asya fillerine, "Asya tek boynuzlu atı" olarak da adlandırılan son derece nadir bir hayvan olan saolaya ve binlerce başka türe ev sahipliği yapıyor.

WWF'nin raporunda, son liste de dahil olmak üzere, bilim insanlarının 1997'den beri bölgede 3 binden fazla yeni tür tespit ettiği bilgisine yer verildi.