Büyük Manavgat yangınıyla ilgili ilk iddianame hazırlandı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan şüphelilerle ilgili iddianame hazırlandı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve malları zarar gören 24 vatandaşın şikayetçi olduğu yangınla ilgili hazırlanan iddianamede 'kasten orman yakmak', 'olası kastla mala zarar vermek' ve 'azmettiricilik' suçlamasıyla yargılanacak tutuklu C.Y. (16) 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası, 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından yargılanacak M.A.T. (12) hakkında ise 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası talep edildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da şehir merkezinde çıkan orman yangınıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı ve Sarılar mahallelerini etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanın zarar gördüğü yangın ve devam eden diğer yangınlarla ilgili bir savcı görevlendirildi. Bu savcının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde de özel ekip oluşturuldu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden terörle mücadele, istihbarat ve bilişim konularında uzman görevlilerin katıldığı özel ekip, çok yönlü çalışmaya başladı.