Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü
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Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü

03.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:27
Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 4-8 Ocak 1991 tarihinde yapılan Zonguldak-Ankara Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 30'uncu yılı nedeniyle açıklama yaptı.

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 4-8 Ocak 1991 tarihinde yapılan Zonguldak-Ankara Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 30'uncu yılı nedeniyle açıklama yaptı. 

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak-Ankara yürüyüşünün, ülkedeki işçi sınıfının sesini tüm dünyada yankılandığı demokratik bir eylem olduğunu ifade etti. 30 yıl önce GMİS öncülüğünde Zonguldak ve bölge halkının maden işçisinin hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçtiğini anlatan Yeşil, "30 Kasım 1990 tarihinde başlayan grevle, 35 gün Zonguldak caddelerinde haklı taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı uyaran maden işçisi ile Zonguldak halkı, hükümetin duyarsızlığı karşısında daha yüksek sesle haykırmak için 4 Ocak'ta Ankara yoluna çıktı. 4 Ocak maden işçisi ile Zonguldak ve bölge halkının sesinin Türkiye'de ve dünyada yankılandığı gündür" dedi. 

Maden işçileri, eşleri, aileleri, bölge halkı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle yaklaşık 150 bin kişinin yürüdüğünü ifade eden Yeşil, şöyle dedi:  "Büyük Zonguldak-Ankara Yürüyüşü, ülkemiz işçi sınıfının sesinin tüm dünyada yankılandığı demokratik bir eylemdir. Genel Başkanımız, Önderimiz Şemsi Denizer, Yönetim Kurulu Üyeleri ve şube yöneticileri öncülüğünde kar-kış demeden yollara çıkan 150 bine yakın insan, 5 gün boyunca yollarda, dağda-bayırda büyük bir kararlılık ve disiplin ile sloganlarını haykırdı. Maden işçisi ve Zonguldak bölge halkı Mengen'de kurulan barikat önünde tüm dünyaya sesini duyurdu. Madenciler, haklı ve meşru bir mücadele içinde olmaktan aldıkları güç ile ülkemiz emek ve demokrasi mücadelesine altın bir sayfa ekledi. 1990 yılında yaşadığımız örnek grevin ve 4-8 Ocak 1991 tarihinde sesimizi dünyaya duyurduğumuz büyük yürüyüşün öncüsü rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer'i şükranla anıyor, mücadeleye katkı yapan herkese saygılarımızı sunuyor, maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." 

 


Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü
Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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