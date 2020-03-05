Büyük Macera Filmi

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49

Postacı leyleğin yaptığı bir hata ortalığı fena halde karıştırır. Bebek pandayı ailesine götürmek için yola çıkan postacı leylek, yanlışlıkla bebeği ailesin yerine MicMic adındaki bir ayıya bırakır. Düzenli bir hayatı olan, yaptığı planları asla aksatmayan MicMic’in yaşamı bebeğin gelişi ile birlikte alt üst olur. Tüm düzeni bozulan ayı MicMic, bebeği ailesine bir an önce teslim etmek için yola koyulur. Yerinde duramayan komşusu tavşan da ona bu yolculuğunda eşlik eder. Çıktıkları macera dolu yolculuklarında geveze bir pelikan, romantik bir kaplan ve korkak bir kurtla karşılaşırlar. Yola birlikte devam eden ekip, vahşi doğanın içinde zorlu ama bir o kadar da eğlence dolu bir maceraya atılır.

Senaryo: Billy Frolick

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Big Trip

Yapımcı Firma: Hollywood Licensing Group

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Rusya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 12.04.2019



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Kaynak: InterSinema.com