Büyük Liman açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyük Liman açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyük Liman açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Liman açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek emniyetle Rumelifeneri'ne yanaştırıldı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür