'Büyük Kış İndirimi' 18 Ocak'ta PttAVM.com'da
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'Büyük Kış İndirimi' 18 Ocak'ta PttAVM.com'da

15.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:23
'Büyük Kış İndirimi' 18 Ocak'ta PttAVM.com'da

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürünü, 18-24 Ocak tarihleri arasında 'Büyük Kış İndirimi' kampanyasıyla müşterileriyle buluşturacak.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürünü, 18-24 Ocak tarihleri arasında 'Büyük Kış İndirimi' kampanyasıyla müşterileriyle buluşturacak.

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürünü müşteriyle buluşturacak. Bu kapsamda firma, 'Büyük Kış İndirimi' ile 18-24 Ocak tarihleri arasında 'At Sepete Gelsin Evine' parolasıyla müşterilerine rakipsiz fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunacak. Müşteriler, tüm ihtiyaçlarına uygun ürünlerde benzersiz fırsatlara tek tıkla ulaşabilecek ve 'kapıda ödeme' seçeneğiyle nakit ödeme yapabilecek. En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi tabletlere, iz bırakacak parfümlerden şıklığın tamamlayıcısı kol saatlerine, beyaz eşyalardan altın takılara, kahve makinelerinden şık montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden botlara kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe inanılmaz indirimler 'www.pttavm.com'da müşterilerini bekliyor. 18 Ocak'tan 24 Ocak tarihine kadar sürecek 'Büyük Kış İndirimi' ile müşterilere indirimli ürün alma fırsatı sunulacak ve ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamaları sağlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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