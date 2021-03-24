Büyük Kartal ailesine katılan yeni bebeklere ilk hediyeleri belediyeden

Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Buna göre Kartallı ailelerin yenidoğan bebekleri için ilk hediyeleri, Kartal Belediyesi tarafından verilecek.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı proje ile Kartallı ailelerin yenidoğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan "Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi" Kartal Belediyesi personeli tarafından ailelerin evlerine teslim ediliyor.

0-3 ay aralığındaki bebekler için hazırlanan paketi almak için, ailelerin https://bit.ly/KartalBelediyesiHosGeldinBebek linkinden başvuruda bulunmaları, doğum ve ikametgah belgesini Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri yeterli oluyor.

Projeyi hem yenidoğan bebeklerin ihtiyacını gidermek hem de ailelerin mutluluğuna ortak olmak amacı ile başlattıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak; kadınların, çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış değerlerimizin, özel bakıma muhtaç komşularımızın kısacası büyük ailemizin her bir bireyinin beklenti ve taleplerini karşılayacak çalışmalarımız devam ederken, bir yandan da yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bebek sevinci yaşayan ailelerimize bir nebze olsun destek olmak ve bu mutluluğu birlikte yaşamak amacı ile sağlıklı, uzun ve başarılarla dolu bir hayat temennisinin yanında büyük ailemizin yeni üyelerine "Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi" hediye ediyoruz. Her bir komşumuzu kucaklayacak, Kartal'da yaşamanın ayrıcalığını hissettirecek çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı