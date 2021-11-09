Büyük Kaplıca Kese İhalesi Duyurusu

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Büyük Kaplıca Bay ve Bayan Kese Hizmeti yeri kira ihalesiİ L A Nİlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde bulunan kain mülkiyeti Belediyemize ait Büyük Kaplıca Bay ve Bayan Kese Hizmeti yeri kira ihalesi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesine göre Açık ihale usulü ile -6- aylığına aylık 30. 000. TL kira bedeli ile 18. 11. 2021 tarihinde saat: 15. 00' da ihale ile kiraya verilecektir. İhalenin geçici teminatı ihale toplam bedelinin %3 olan 5. 400. TL dir. İhale ile ilgili Şartnameyi Belediyemiz Tahakkuk Tahsilat şefliğinden bedeli mukabilinde alınabilir. İlgililere ilan olunur.

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