"Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi. Bakan Turhan ayrıca, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)