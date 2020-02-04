"Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz"

04.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi. Bakan Turhan ayrıca, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA