"Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz"
Haberler » Güncel » "Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" - Haber

"Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

04.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Yap işlet devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi. Bakan Turhan ayrıca, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler