Büyük işletmeler, küçük işletmelere destek için bir araya geldi
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Büyük işletmeler, küçük işletmelere destek için bir araya geldi

Metro Türkiye, yeme-içme sektöründe koronavirüs sürecinden en çok etkilenen küçük işletmeleri desteklemek üzere "Küçük İşletmem İçin #kücükisletmemicin" hareketini başlattı.

Büyük işletmeler, küçük işletmelere destek için bir araya geldi
29.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:02

Metro Türkiye, yeme-içme sektöründe koronavirüs sürecinden en çok etkilenen küçük işletmeleri desteklemek üzere "Küçük İşletmem İçin #kücükisletmemicin" hareketini başlattı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere can suyu olmak amacıyla 5 bin TL'lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak.

Metro Türkiye, Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable iş birliğinde, Coca-Cola'nın ana partnerliği ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes'in destekleriyle hayata geçirilen #kücükisletmemicin projesinin lansmanı bugün gerçekleştirilen online toplantı ile yapıldı.

Verilen bilgiye göre, koronavirüse karşı alınan tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere can suyu olmak amacıyla 5 bin TL'lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak.

Bu destek sayesinde yeme-içme sektöründeki küçük işletmelerin, kendi bütçelerini farklı ihtiyaçlarına aktarması, on binlerce sektör emekçisinin istihdamının korunması, yerli ekonominin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile yerel lezzetlerin devamlılığının korunması amaçlanıyor.

Metro Türkiye'nin 500 küçük işletmeye ürün bağışı yaparak ilk adımı attığı ve şimdiden 1000'in üzerinde işletmeye ulaşılan projenin devamında destekçi firmaların katılımı ile 5 bin küçük işletmeye ürün ve hizmet desteği sağlanması hedefleniyor.

Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmelere verilecek ürün ve hizmet desteği, işletmelerin on binlerce sektör emekçisi için kaynak ayırabilmesine ve çalışanların işlerine devam edebilmesine de katkı sağlayacak.

Böylece proje hedefine ulaştığı takdirde yaklaşık 40 bin kişilik istihdam korunabilecek ve yaklaşık 10 milyar TL'lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunulacak.

Küçük işletmelerin projeden yararlanabilmesi için yeme-içme sektöründe faaliyet göstermesi, SGK'ya kayıtlı en az 5 çalışanın olması, yıllık 2 milyon TL veya altında ciroya sahip olması gerekiyor.

Bu koşulları sağlayan işletmeler www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden destek alabilecek, kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.

"Bugün, tehdit altında olan küçük işletmeleri korumanın ve hep birlikte destek olmanın tam zamanı"

Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, proje ile yeme-içme sektöründeki küçük işletmelerin bulundukları zor durum ile ilgili kamuoyunda bir farkındalık yaratmayı ve kapılarını müşterilerine tekrar açtıkları gün, ihtiyaçları olan ürün ve çözüm desteğini sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Boris Minialai, Metro Türkiye olarak ilk adımı 500 işletmeye destek olmak üzere attıklarını ve şimdiden diğer partner şirketlerin desteği ile yaklaşık 1000 işletmeye destek olacak konuma ulaştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, projenin yeme içme sektöründeki 5 bin küçük işletmeye destek olmasını sağlamak. Böylece yaklaşık 40 bin sektör emekçisini istihdam eden bu işletmelerin işlerini devam ettirebilmelerini sağlamanın yanı sıra hem yerel ekonominin canlanmasına hem de yerel lezzetlerin korunmasına katkıda bulunacağız. Ayrıca bu zor dönem bittiğinde mahallemizdeki bu küçük işletmeleri ziyaret ederek bireysel olarak da destek olabiliriz.

Projemize destek veren tüm değerli iş ortaklarımıza, hepimiz için zor ve olağanüstü bu dönemde dostluk elini uzattıkları için teşekkür ediyor, sektördeki diğer oyuncuları gerçek bir iyiliğe dönüşecek bu projeyi desteklemeye davet ediyorum. Bugün, tehdit altında olan küçük işletmeleri korumanın ve hep birlikte destek olmanın tam zamanı."

"Kovid-19 sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri de yeme-içme sektörü"

Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü Tugay Keskin, Kovid-19 salgını sürecinde, şirket olarak, Türkiye'de bugüne kadar farklı alanlarda ihtiyaçları karşılayacak şekilde toplam 13 milyon TL'ye yakın kaynak ayırdıklarını anımsattı.

Sağlık çalışanlarına, yeme-içme sektörü çalışanlarına ve 65 yaş üzeri ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını belirten Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma Kampanyası'na katkımızın yanı sıra karantina altındaki vatandaşlarımıza, üniversite hastanelerine ya da yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ürünlerimizi sağlayarak salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Kovid-19 sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri de yeme-içme sektörü. Yıllardır omuz omuza çalıştığımız küçük işletmeler, ekonominin kalbini besleyen can damarları.

Bugüne kadar bize hizmet getiren restoran, kafe, otel ve benzeri işletmelerimize ve çalışanlarına şimdi bizim hizmet etme zamanımız diyoruz. Küçük İşletmem İçin projesi de yeme-içme sektörüne olan desteğimizin bir örneğini oluşturuyor. Bu proje ile yıllardır birlikte çalıştığımız yeme-içme sektörünün yanında olmaktan, bu işletmeler için gereken can suyunun karşılanmasına destek vermekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz."

Tugay Keskin, projeye destek verenlerin, kartopu etkisiyle büyüyerek daha çok işletmeye ulaşması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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