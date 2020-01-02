Büyük ikramiye talihlisinden barınaklara destek istedi

02.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:21

MİLLİ Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonrası, 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ve bu biletlerin de İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satılmasının ardından, gözler yeni yılın milyonerlerine çevrildi. Biletleri alanların kim olduğu merak konusu olurken, İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak'tan, talihliye, hayvan barınaklarına yardım yapması için çağrı geldi.

İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak, 80 milyonun isabet ettiği dört çeyrek biletten birinin İzmir'den çıkmasının, kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Biletin, Milli Piyango satıcısı Vedat Yiğit tarafından Balçova veya Narlıdere civarlarında satıldığını tahmin ettiklerini ancak biletin Ege'nin diğer illerinde de satılmış olabileceğini, çünkü Yiğit'in toptan olarak bu kentlere bilet sattığını belirten Paşa Çakmak, "İkramiye isabet eden biletin, büyük marketlerden çıkmamasına sevindim. Bir de yüksek oranda bilet satan bir bayi var. İnsanlar orada kuyruğa girerek sıra bekledi. O insanlara üzüldüm. Soğukta sıra beklediler ama ikramiye çıkmadı. Seyyara çıkması, alt gelir grubunun bu bileti satması bizi memnun etti. Ege açısından bu durum iyi oldu. Marka olduk. Biletin Konak şubesinden çıkması çok iyi oldu" dedi.

Kaynak: DHA

'HAYVANSEVER DERNEĞİNE DESTEK OLSUN'Bileti alan talihliye de seslenen Çakmak, "Arkadaş, biletin arkasına adını soyadını, adresini ve TC'sini yazarak Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne gitsin. Orada her türlü yardımı yaparlar. Bizim bileti alan kişiden bir ricamız var. Alacağı ikramiyenin bir kısmını hayvansever derneğine bağış yapsın. Çünkü tek sahipsiz varlıklar onlar. Dernekler veya vakıflara destek olsun" dedi.