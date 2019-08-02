Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecek
Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ortaya çıkmaması nedeniyle Milli Piyango İdaresine çok sayıda asılsız başvuru geldi.
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Philips'in 1996-2006 arasında sattığı televizyon ve monitörlerin parasını müşterilerine geri ödemesi isteniyor
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