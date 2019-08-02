Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecek

Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ortaya çıkmaması nedeniyle Milli Piyango İdaresine çok sayıda asılsız başvuru geldi.

2.08.2019 13:31
Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecek

Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ortaya çıkmaması nedeniyle Milli Piyango İdaresine çok sayıda asılsız başvuru geldi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et