Büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadardır?

31 Aralık 2020'de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi geri sayım sürüyor. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuranlar yılbaşı bilet fiyatlarını (tam, yarım, çeyrek) merak ediyor. Peki Büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadardır?

31 Aralık 2020'de yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi geri sayım sürüyor. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuranlar yılbaşı bilet fiyatlarını (tam, yarım, çeyrek) merak ediyor. Büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadardır? Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. Peki yılbaşı özel çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ve detaylar haberimizde...

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2020'de yapılacak, büyük ikramiye ise tam 100 milyon TL olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2021 Yılbaşı bilet fiyatları tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL olacaktır.

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADARDIR?

31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 100 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Online aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

İkramiye Adedi/ İkramiye miktarı (TL)/ İkramiye tutarı (TL)

1/ 100.000.000/ 100.000.000

2/ 10.000.000/ 20.000.000

10/ 1.000.000/ 10.000.000

30/ 120.000/ 3.600.000

100/ 10.000/ 1.000.000

200/ 5.000/ 1.000.000

500/ 1.000/ 500.000

10.000/ 500/ 5.000.000

40.000/ 400/ 16.000.000

200.000/ 300/ 60.000.000

700.000/ 200/ 140.000.000

2.000.000/ 100/ 200.000.000

63 Teselli İkramiyesi/ 100.000/ 6.300.000

Toplam İkramiye Tutarı: 563.400.000 TL

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.