Büyük ikramiye kazanan 4 talihliden 2'si ikramiyelerini teslim aldı

02.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:52

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine büyük ikramiye isabet eden 4 kişiden 2'si, ikramiyelerini teslim aldı.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi '1358490' numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. Biletlerin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te satıldığı belirlendi.

Talihlilerden Bursa'da yaşayan 45 yaşındaki 3 çocuk babası inşaat işçisi ile Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki 7 çocuk babası işçi, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 talihli adına, çekleri yetkili banka sorumlularına teslim edildi.

Bu arada Gaziantep talihlisinin, dün akşam kahvede oturduğu sırada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA