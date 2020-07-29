Büyük ikramiye Karacabey'e çıktı 9 Ağustos 2020 tarihinde özelleştirileceği açıklanan Milli Piyango'nun son büyük ikramiyesi Bursa'nın Karacabey ilçesine çıktı.

9 Ağustos 2020 tarihinde özelleştirileceği açıklanan Milli Piyango'nun son büyük ikramiyesi Bursa'nın Karacabey ilçesine çıktı. 3 milyon TL veren 19 Temmuz tarihli çekiliş öncesi çeyrek biletini Kemal Tetik'in gişesinden alan talihli, 750 bin TL'nin sahibi oldu.

2006 yılında da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini sattığını açıklayan Kemal Tetik, son olarak 19 Temmuz tarihli çekilişte büyük ikramiyeyi satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Karacabeyli talihliye büyük ikramiyesinin hayırlı olmasını dileyen Tetik, "Umarım ihtiyacı olan birine çıkmıştır. 9 Ağustos'ta Milli Piyango artık özelleşiyor. Özelleşmeden önce son büyük ikramiyeyi satmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Öte yandan Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ve diğer sayısal şans oyunları için işletme ihalesinde en iyi teklifi veren İtalyan Sisal-Şans (Demirören) ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurmuştu. - BURSA

Kaynak: İHA