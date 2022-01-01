Büyük ikramiye çeyrek bilete mi çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye, amorti, 12 milyon nereye, hangi şehre çıktı? Kazanan bilet numaraları hangisi?
Merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar dün gece belli oldu. Vatandaşlar büyük bir heyecanlar kazanan numaraları araştırmaya başladı. Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı? Büyük ikramiye hangi ile gitti? Büyük ikramiye çeyrek bilete mi çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi şehre çıktı? Kazanan bilet numaraları hangisi?
Büyük ikramiye çeyrek bilete mi çıktı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu. Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı! Büyük ikramiye hangi ile gitti? detaylar haberimizde. Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi şehre çıktı? Kazanan bilet numaraları hangisi?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı.
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.
Amorti kazanan numaralar belli oldu: 4 ve 5
2683183, 4552864
2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 73
Yılbaşı büyük ikramiyesi için bilet aldınız mı? #Yılbaşı | #Yeniyıl— Haberler (@Haberler) December 31, 2021
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