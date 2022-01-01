Büyük ikramiye çeyrek bilete mi çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye, amorti, 12 milyon nereye, hangi şehre çıktı? Kazanan bilet numaraları hangisi?

Büyük ikramiye çeyrek bilete mi çıktı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye sahibini buldu. Peki Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı! Büyük ikramiye hangi ile gitti? detaylar haberimizde. Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi şehre çıktı? Kazanan bilet numaraları hangisi?

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı.

120 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE Mİ ÇIKTI?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Amorti kazanan numaralar belli oldu: 4 ve 5

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183, 4552864

1.200.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 7141746, 73

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