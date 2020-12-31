Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı
31.12.2020 23:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:28
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.
Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu