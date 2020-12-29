Büyük ikramiye 'büyük travma' olmasın

- Büyük ikramiye 'büyük travma' olmasın

Psikolog Ömer Kınalı: "İnsanlar bize hayal satıyor"

SAMSUN - Yılbaşı ikramiyesinin çıkmaması durumunda insanlarda bir çöküntü, bozuk ruh hali ve üzüntü duygularının ortaya çıkacağını ifade eden Psikolog Ömer Kınalı, "Yılbaşı akşamlarında gerçekleştirilen büyük ikramiye hayali gerçek dışı hayallerdir. Biz yılbaşı bileti aldığımız zaman sadece bilet almış olmuyoruz, aslında insanlar bize hayal satıyor" dedi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesini 100 milyon olarak belirlemesiyle vatandaşları heyecan sardı. Vatandaşlar ikramiyenin kendilerine çıkması umuduyla bilet satın alırken, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Ömer Kınalı ise ikramiyenin çıkmaması durumunda insanlarda depresif ruh hali, çökkünlük, ümitsizlik ve üzüntü olacağını söyleyerek uyarılarda bulundu.

"Problem biletlere medet ummaktan kaynaklanıyor"

Büyük ikramiye hayalinin gerçek dışı bir hayal olduğunu belirten Psikolog Ömer Kınalı, "Biz yılbaşı bileti aldığımız zaman sadece bilet almış olmuyoruz, aslında insanlar bize hayal satıyor. Her insanın içinde bir hayal dünyası vardır. Aslında hayaller bizim için faydalı ve önemlidir. Hayaller, bizim gelecekte daha iyi çalışabilmek, yaşam şartlarımızı daha iyi hale getirebilmek için bize güç ve enerji verir. Ama bunlar gerçekçi hayallerdir. Yılbaşı akşamlarında gerçekleştirilen büyük ikramiye hayali ise gerçek dışı hayallerdir. Hatta çevrenizde de 'ya bana çıkmaz ama, ya çıkarsa?' ümidiyle satın alan insanlara şahit olmuşsunuzdur. Buradaki problem biletlere medet ummaktan kaynaklanıyor. Eğer ben hayatımı biletin sonucuna endekslersem bilet çıkmadığı zaman da inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşamaktayım. Bu durum da kişilerde depresif ruh hali dediğimiz çökkünlük, ümitsizlik, üzüntü duyguları ruh ve bedeni kaplamaya başlıyor" diye konuştu.

"Daha gerçekçi hayallerin peşinden koşmalıyız"

Milyonda bir çıkma ihtimali olan hayalin peşinden koşmaktansa daha gerçekçi bir hayalin peşinden koşmanın yaşantıya ve geleceğe olumlu anlamda etki olacağına dikkat çeken Kınalı, "Yılbaşı bileti çıkmadığı durumlarda hayallerimiz ve ümitlerimiz kırılacaktır. Buna bağlı olarak insanları çöküntü, bozuk ruh hali, üzüntü duyguları ciddi derecede kaplamaktadır. Onun yerine daha gerçekçi hayallerin peşinden koşmamız bizim yaşantımız için daha anlamlı olacaktır. Milyon bir ihtimalin var olduğunu sayalım. Büyük ikramiyenin bize çıktığını var sayalım. Bu zamanda ayrı bir sıkıntıdır. Bu kadar ciddi bir miktarı kolay kolay çoğu insanın hayatı boyunca elde edemeyeceği bu miktar çıktığı zaman bir bocalama içerisine girmiş olacağız. Bu miktarın nereye harcadığımızı, yatırım yapacağımızı veya nasıl kullanacağımızı daha önceden deneyimlemediğimiz için böyle bir kültüre sahip olmadığımız için ciddi bocalamalar olabilir. Hatta komik olabilir ama yeni akrabalarımızın ne zaman çıkacağını tahmin edemiyoruz. Bu durumları iyi açıklayabileceğimiz bir atasözümüz var: 'Haydan gelen huya gider' misali. Bu sefer insanlar elindeki olanları da kaybetmeye başlıyor. Sosyal medyada çok karşımıza çıkmıştır. Büyük ikramiye çıkmasına rağmen insanlar sokaklarda yaşamaya başlamışlardır. Bunun en büyük sebebi, bu kültüre sahip olmamız ve bu parayı nasıl kullanacağımızı bilmememizdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL