Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti

Atatürk Havalimanı yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Kaza anı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan taşınmayı cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.50 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen büyük göç sürdüğü esnada bir vatandaş o anları cep telefonu ile görüntüledi. Tam o esnada aralarında lüks cipin de olduğu 8 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşın kamerasına yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA