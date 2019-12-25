Büyük Göç’ün hikayesi belgesel oldu
Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na rekor sürede gerçekleştirilen taşıma operasyonunun perde arkası, "Büyük Göç'ün Arkas'ındaki Güç" belgeseliyle beIN İZ'de ekrana geliyor.
25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:09
Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na rekor sürede gerçekleştirilen taşıma operasyonunun perde arkası, "Büyük Göç'ün Arkas'ındaki Güç" belgeseliyle beIN İZ'de ekrana geliyor.
Kaynak: Dunya.com