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Büyük Göç’ün hikayesi belgesel oldu

Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na rekor sürede gerçekleştirilen taşıma operasyonunun perde arkası, "Büyük Göç'ün Arkas'ındaki Güç" belgeseliyle beIN İZ'de ekrana geliyor.

25.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:09
Büyük Göç’ün hikayesi belgesel oldu

'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na rekor sürede gerçekleştirilen taşıma operasyonunun perde arkası, "Büyük Göç'ün Arkas'ındaki Güç" belgeseliyle beIN İZ'de ekrana geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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