Büyük fuar için hazırlıklar devam ediyor
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Büyük fuar için hazırlıklar devam ediyor

30.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:45
Büyük fuar için hazırlıklar devam ediyor

Van'da 23 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı 4. Van Anatolia Gurme Fest etkinliği için hazırlıklar 81 ilde tüm hızı ile devam ediyor.

Van'da 23 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı 4. Van Anatolia Gurme Fest etkinliği için hazırlıklar 81 ilde tüm hızı ile devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından üreticiler, en taze ve en kaliteli ürünleri 4. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı için hazırlıyor. Karadeniz'in leziz peynir ve tereyağlarından, Ege'nin zeytin ve zeytinyağlarına, Adıyaman'ın peynirli helvasından, Aydın'ının incirlerine, Giresun'un fındık ezmelerinden, Maraş'ın baharatlarından, Isparta'nın gül ürünlerinden, Hatay'ın sabunlarından, Mardin'in gümüşlerinden, Antep'in bakırlarına varana kadar tüm yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar büyük Van fuarı için hazırlanıyor.

"Fuarda pandemi için tüm tedbirler fazlasıyla alınacaktır"

4. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı koordinatörü Özgür Can Çelik, fuarda pandemi için alınacak önlemleri sıraladı. Çelik, "Fuar alanı içerisinde Türkiye'de düzenlenen fuarlarda ilk kez uygulanacak olan hijyen danışmanları görevlendirilecek. Bu danışmanlar, fuar alanına giren herkesin öncelikli olarak ateşini ölçecek daha sonra ziyaretçilerin HES kodlarını sorgulayıp risk grubunda olanların alana girişlerine izin vermeyecek.

Daha sonra maskesi olmayan kişilere fuar alanında maske dağıtımı yapılacak ve fuar alanının girişinde katılımcıların dezenfekte ünitelerini kullanıp giriş yapmaları sağlanacaktır. Fuar alanının farklı noktalarında bulunan dezenfekte ünitelerini de ziyaretçilerimiz istedikleri gibi kullanabileceklerdir. Ayrıca fuar alanında bulunan her stantta kolonya ve dezenfektan hizmeti verilecektir, stantların tümünde tek kullanımlık eldivenler bulundurulacaktır. Fuar alanı belli saatler arasında dezenfekte edilecek ve havalandırma işlemi yapılacaktır. Fuar alanı içerisinde her 10 metrekareye 1 ziyaretçi düşecek şekilde içerideki kişi sayısı denetlenecektir. İçerideki kişi sayısının artış göstermesi durumunda içeriye ziyaretçi alımı kesilecek, içerideki ziyaretçilerimiz çıktıktan sonra yeni ziyaretçiler alınacaktır. Tüm Van halkının maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyup fuarımızı ziyaret etmelerini beklemekteyiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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