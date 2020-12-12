"Büyük flamingo" Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi
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"Büyük flamingo" Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

12.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:14

Büyük flamingo, göçmen kuşların uğrak noktalarından Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Büyük flamingo, göçmen kuşların uğrak noktalarından Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Türkiye'nin Nahçıvan, İran ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Çeşitlilik nedeniyle bölgenin "kuş cenneti" olarak nitelendirilen kentin birbirinden güzel coğrafyasına, farklı türden kuşlar da renk katıyor.

Yaklaşık 303 kuş türünün yaşadığı ve göçmen kuşların uğrak noktası milli parkta, daha önce bölgede çalışma yapan bilim insanlarının sadece uçarken görüp kayıt altına aldığı büyük flamingonun, bölgedeki sulak alanda beslenmesi AA ekibince görüntülendi.

"Çekilen görüntü, kuş bilimi açısından önemli"

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, görüntülerin, kuş bilimi açısından oldukça önemli bir adım olduğunu söyledi.

Görüntülenen türün büyük flamingo olduğunu ifade eden Çelik, "Bu büyük flamingo olarak geçiyor. Ülkemizde Gediz Deltası ve Tuz Gölü'nde üreme kolonileri oluşturmakta. Iğdır'a en yakın konumda Van ilinde görülüyor. Her yıl mayıs ayında alana gelip kasım ayına kadar koloni oluşturuyorlar." dedi.

Iğdır'da böyle bir türün kayıt altına alınmasının oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirten Çelik, "Normalde bu türün beslendiği alanlar spesifiktir, çünkü tuz karidesiyle besleniyor. Burada ilk kez görüntülendi. Bir birey görüntülendi ve akabinde 4 bireyin daha olduğu biliniyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, flamingonun görüntülendiği alanda bundan sonra çalışma yürüteceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu türün bu alanı kullanıp kullanmadığını bir sonraki bilimsel çalışmalarla ortaya çıkaracağız. Bu görüntüler ilk, daha önce kayıt altına alınmış fakat ilk kez görüntülendi. Bu alanı sürekli kullanıp kullanmadıklarını da çalışmalarla ortaya çıkaracağız. Eğer bu türün burayı yılın aynı zamanında kullandığını ortaya çıkarırsak burası için çok önemli. Ornito turizmi, kuş gözlemi için çok önemli bir tür."

'Büyük flamingo' Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi
'Büyük flamingo' Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi
'Büyük flamingo' Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi
'Büyük flamingo' Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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