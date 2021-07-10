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Büyük fırsata sayılı günler kaldı

Büyük fırsata sayılı günler kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmazın satışını içeren ihaleye sayılı günler kaldı.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 12 parça taşınmazın satışını içeren ihaleye sayılı günler kaldı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek ihale ile Talas'ın çeşitli bölgelerinde yer alan 5 villa parseli ile Mevlana Mahallesi'nde bulunan 7 dairenin satışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu ihaleden elde edilecek gelir ile ilçe genelinde yapılması planlanan yeni hizmet ve yatırımlara kaynak sağlanmış olacak. İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından elde edilebilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

Ayrıca www. talas.bel.tr/duyurular adresinden hem bilgi almak hem de satılık taşınmazların videosunu incelemek mümkün. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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