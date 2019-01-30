Büyük Ev Ablukada Şubat'ta İlk Kez Dasdas Sahne'de…

DasDas Müzik', 1 Şubat Cuma akşamı farklı tarzları ve dikkat çekici sahne enerjileri ile öne çıkan 'Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt' performansıyla, müzikseverleri ağırlayacak. Son yıllarda daha farklı bir hamleyle elektronik çizgiye geçiş yapan grup, son albümü 'Fırtınayt' ile elektronik müziğe attığı bu dikkat çekici adımla farklı bir müzikal deneyim sunuyor.

'DasDas Müzik' Büyük Ev Ablukada'dan sonra konserlerine 15 Şubat akşamı Koray Candemir ve Harun Tekin'in özel projesi "Şakalı Akustik"le devam edecek.

Etkinlik biletleri, Biletix'te ve DasDas Gişe'de!

Kaynak: Bültenler