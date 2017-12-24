Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası
Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın son gününde 57, 70, 97 ve 125 kilolarda birinciler belli oldu.
Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın son gününde 57, 70, 97 ve 125 kilolarda birinciler belli oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde ASKİ Spor Kulübünden 57 kiloda Ahmet Peker, 70 kiloda Haydar Yavuz, 97 kiloda Yunus Emre Dede ve 125 kiloda Taha Akgül birinciliği elde etti.
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, final müsabakasının ardından down sendromlu 7 yaşındaki Fatih Emirhan ile de temsili olarak bir süre güreşti.
Taha Akgül, madalya töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir müsabakanın çok sayıda antrenmana bedel olduğu düşüncesiyle, tecrübe olması için elinden geldiği kadar bu tür şampiyonalara katıldığını, böylece gençlere de örnek olmak istediğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda bunun meyvesini alacağımı düşünüyorum." dedi.
Süper Lig'de dün oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçında kendisinin konu edildiği bir koreografi yapıldığının hatırlatılması üzerine de Akgül, "Aslında orada benden ziyade ülkemizin milli değerlerine sahip çıkılmasına vurgu yaptılar. Bence çok büyük bir mesajdı. Gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum. Sivasspor'u da galibiyeti nedeniyle tebrik ediyorum." diye konuştu.
Bu arada, şampiyonada kilolarında birinci olan sporculara madalyaları törenle verildi.
Adana'da 21 Aralık'ta başlayan ve yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonada önceki günlerde 61 kiloda İstanbul Sancaktepe Belediyespor'dan Recep Topal, 65 kiloda TEDAŞ'tan Selahattin Kılıçsallayan, 74 kiloda TEDAŞ'tan Muhammet Akdeniz, 79 kiloda TEDAŞ'tan Nuri Kotanoğlu, 86 kiloda Çorum Belediyespor'dan Fatih Erdin, 92 kiloda da ASKİ Spor'dan Serdar Böke birinci olmuştu.