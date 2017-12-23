Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası
Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 61, 79 ve 86 kiloda birinciler belli oldu.
Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 61, 79 ve 86 kiloda birinciler belli oldu.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 61 kiloda İstanbul Sancaktepe Belediyespor'dan Recep Topal, 79 kiloda Ankara TEDAŞ'tan Nuri Kotanoğlu ve 86 kiloda da Çorum Belediyespor'dan Fatih Erdin birinciliği elde etti.
Organizasyonda 57, 70, 97 ve 125 kilolarda da yarı final müsabakaları yapıldı. 57 kiloda Ahmet Peker ve Sezgin Pişmişoğlu, 70 kiloda Zafer Dama ve Haydar Yılmaz, 97 kiloda Emre Dede ve İbrahim Çiftçi, 125 kiloda ise Taha Akgül ve Hüseyin Civelek finale yükseldi.
Organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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