Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın üçüncü gününde 57, 70, 97 ve 125 kilodaki sporcular mindere çıktı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de 125 kiloda mindere çıkan sporcular arasında yer aldı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.



Adana'nın, Akdeniz'in en önemli illerinden biri olduğunu ifade eden Demirtaş, "Adana tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle gerçekten ülkemizin ender, gelişmiş, büyümüş ve kalkınmış kentlerinden biridir. Bu topraklar dünya ve olimpiyat şampiyonu yetiştirmiştir. Bu toprakların yetiştirdiği İsmet Atlı kardeşimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah bu şampiyona İsmet Atlı gibi kardeşlerimizin bu ülkede yetişmesine, Türk bayrağımızın dalgalanmasına vesile olur." diye konuştu.



TGF Başkanı Musa Aydın, şampiyonanın düzenlemesinde destek olanlara plaket verdi.



Konuşmaların ardından sporcular geçiş yaptı ve ardından Akdeniz Mehteran Takımı gösteri sundu.



Daha sonra 57, 70, 97 ve 125 kilodaki sporcular mindere çıktı.