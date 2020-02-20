Büyük Efes Sanat'tan 6. Büyük Efes Sanat günleri

20.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:51

Swissôtel Büyük Efes İzmir ve Büyük Efes Sanat işbirliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen "Büyük Efes Sanat Günleri" bu yıl da çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getirdi.

"Büyük Efes Sanat Günleri"nde; ülkemizin en önemli sanatçılarından Adnan Turani, Ahmet Güneştekin, Ahmet Yeşil, Barış Sarıbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Devrim Erbil, Ekrem Yalçındağ, Engin İnan, Faruk Cimok, Mustafa Ata, Mustafa Ayaz, Süleyman Salim Tekcan'ın koleksiyon resimlerinin bulunduğu İzmir GT Art & Interiors Sanat Galerisi bölümü büyük ilgi gördü. İspanya'dan Galeria Joan Gaspar'ın Picasso ve Miro eserleri ile katıldığı etkinlikte 60'i aşkın sanatçıyı temsil eden sanat galerileri, 300'ü aşkın sanat eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Kaynak: Bültenler