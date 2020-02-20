Büyük Efes Sanat'tan 6. Büyük Efes Sanat günleri
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Büyük Efes Sanat'tan 6. Büyük Efes Sanat günleri

Swissôtel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat bünyesinde bu yıl altıncısı düzenlenen "Büyük Efes Sanat Günleri", İzmirli sanatseverlerle 20-23 Şubat tarihleri arasında yeniden buluştu.

20.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:51
Büyük Efes Sanat'tan 6. Büyük Efes Sanat günleri

Swissôtel Büyük ve Büyük Efes Sanat işbirliğinde, ve 'nin destekleriyle gerçekleşen "Büyük Efes Sanat Günleri" bu yıl da çeşitli sanat galerilerini, sanatçıları ve sanat aktörlerini bir araya getirdi.

"Büyük Efes Sanat Günleri"nde; ülkemizin en önemli sanatçılarından Adnan Turani, Ahmet Güneştekin, Ahmet Yeşil, Barış Sarıbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Devrim Erbil, Ekrem Yalçındağ, Engin İnan, Faruk Cimok, Mustafa Ata, Mustafa Ayaz, Süleyman Salim Tekcan'ın koleksiyon resimlerinin bulunduğu İzmir GT Art & Interiors Sanat Galerisi bölümü büyük ilgi gördü. İspanya'dan Galeria Joan Gaspar'ın Picasso ve Miro eserleri ile katıldığı etkinlikte 60'i aşkın sanatçıyı temsil eden sanat galerileri, 300'ü aşkın sanat eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Kaynak: Bültenler
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