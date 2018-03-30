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Han Yunus'ta toplanan Filistinliler

Filistinlilerin cuma namazını sınır bölgesinde kılması Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, cuma namazını sınırda kıldı.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılan on binlerce kişi, cuma namazını sınır bölgelerinde eda etti.

Filistin Toprak Günü'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Gazze-İsrail sınırında "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için sınırdaki çeşitli bölgelerde çadırlar kurularak kalıcı gösteri alanları oluşturuldu.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyuruldu.